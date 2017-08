Ajax mag dan Richarlison hebben misgelopen, toch blijven de Amsterdammers in Brazilie rondneuzen naar versterkingen.

Vervolg: Piet de Visser geeft Mars Overmars scoutingtips

Van de vier spelers die werden gescout in Zuid Amerika door Ajax, heeft alleen de verdediger Davinson Sanchez een basisplaats weten af te dwingen bij Ajax. David Neres is tot op heden tegengevallen en heeft bij Ajax geen basisplaats weten te bemachtigen.

Als het aan Overmars ligt gaat Ajax het vizier verbreden en ook in andere Zuid Amerikaanse landen scouten. 'Als zich kansen in Brazilië voordoen, zullen we daar zeker voor gaan. Hoe vaak is Brazilië wereldkampioen geworden? Vijf keer. Daar komen de beste spelers vandaan en dat weten de clubs ook. Daardoor zijn Braziliaanse talenten ook veel duurder dan in Colombia, waar je een international (Sanchez, red.) voor 5,5 miljoen euro haalt. In Brazilië heb je het bij een veel minder ervaren speler al gauw over 14 miljoen.'

Meesterscout Piet de Visser liet weten dat scouten in Brazilie enorm veel tijd, energie en geld kost. De meester zelf komt met een gouden tip. 'De truc is om hem binnen te hengelen, terwijl er andere grote clubs achter hem aan zitten. Je moet de familie leren kennen, de mensen benaderen, heel veel tijd met ze doorbrengen en de speler het gevoel geven dat hij de beste stap gaat maken. Oscar van Chelsea kon destijds voor het dubbele naar Juventus, maar ik had me zo ingeworteld bij de familie en zo op hem ingepraat, dat hij voor Chelsea koos.'

