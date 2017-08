Een aantal jaar noemde de Willem II keeper de Amsterdamse club nog kil, en dat zijn vele Amsterdamse aanhangers allerminst vergeten.

Vervolg: Lamprou: Vroeger bij Ajax zagen ze me gewoon niet staan

Ook dat Lamprou een verleden heeft bij rivaal Feyenoord werkt ook niet echt mee bij de warmte van zijn nieuwe toeschouwers, al kan Lamprou daar zelf niet mee zitten.

Lamprou belandde op 13-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest daar na een jaar alweer vertrekken. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de sluitpost weten: 'Als kleine jongen, net uit Griekenland gekomen, ben ik door bepaalde mensen niet goed opgevangen.'

Lamprou was na het afgelopen seizoen transfervrij en kon zich gaan melden in Kralingen waar Excelsior geinteresseerd in hem was, maar toen meldde Ajax zich. 'Ik had niet verwacht dat zich nog zo'n grote club zou melden. Ik hoefde niet lang na te denken. Bij Ajax ga ik veel dingen meemaken. Daar word je alleen maar beter van.'

Bij Ajax wordt Lamrou de derde goalie van de Amsterdammers, en dat ziet niet iedereen als een stap voorwaarts, 'Iedereen mag zijn mening hebben. Maar het is mijn leven, mijn carrière. Drie jaar eredivisievoetbal bij Willem II bleek niet voldoende om interesse van buitenlandse clubs te wekken. Ik denk dat er door een jaar Ajax straks wel veel deuren opengaan.'

