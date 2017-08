John van Zweden van Swansea City, ziet waarschijnlijk Gylfi Sigurdsson alsog vertrekken richting Everton.

Vervolg: Sigurdsson alsnog weg bij Swansea, gaat richting Koeman

En na veel boegeroep van Van Zweden lijkt het dus alsnog te gaan gebeuren. Van Zweden liet al weken weten op onder meer social media dat hij minimaal 50 miljoen pond voor de speler wilt hebben, echter gaat dat Koeman veel te ver. Op dit moment zou er een bod uitstaan wat uiterst dichtbij deze 50 miljoen komt en Swansea is in beraad.

Sigurdsson zelf zou wel willen: Swansea degradeerde vorig seizoen bijna terwijl Everton onder Koeman net buiten de boot viel voor de top van de Premier League. Het is voor de IJslandse speler dus een mooie stap.

Gylfi heeft zelf al zat ervaring in de Premier League met clubs als Swansea en Tottenham.

Zijn teamgenoten denken in ieder geval dat het snel rond is, Sigurdsson was er niet bij in een oefenpot tegen Birmingham.

Sigurdsson alsnog weg bij Swansea, gaat richting Koeman

Een korte samenvatting: John van Zweden van Swansea City, ziet waarschijnlijk Gylfi Sigurdsson alsog vertrekken richting Everton..