ADO Den Haag heeft de Noor Bjørn Johnsen binnen weten te halen, de 1.95m lange spits komt over van het Schotse Heart of Midlothian.

Vervolg: Noorse spits Bjørn Johnsen moet Havenaar doen vergeten bij ADO

ADO Den Haag ging eerder deze transferzomer akkoord met een terugkeer van Havenaar naar Japan, maar toch gingen Trainer Fons Groenendijk en technisch directeur Jeffrey van As op zoek naar nieuwe aanvallende versterking. Die is nu gevonden in de naam van de 25-jarige Bjørn Johnsen.

Op de clubwebsite van ADO valt te lezen, 'Ik heb veel zin in deze uitdaging, Het betekent veel voor mij om in de Eredivisie te mogen spelen bij ADO Den Haag. Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik wil dit seizoen elke week belangrijk voor het team zijn met goals en assists. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken met ADO Den Haag.'

De zesde versterking voor ADO mag met rugnummer 9 gaan spelen, die in 2012 Noorwegen verliet voor een Spaans avontuur bij Atlético Baleares. Maar in Portugal vielen er pas doelpunten, waar hij in 31 duels 16 keer scoorde voor Atlético CP. Daarna vertrok hij naar de Bulgaarse club Litex Lovech waar hij 14 keer scoorde in 38 duels.

