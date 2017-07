Afgelopen week zag FC Utrecht Brama vertrekken naar Australie, de Domstedelingen hebben echter snel een antwoord gevonden op zijn vertrek.

Vervolg: FC Utrecht weet Anouar Kali aan te trekken als vervanger Brama

Anouar Kali moet zijn leegte opvullen, de 26-jarige middenvelder komt over van het Tilburgse Willem II. Bij de Tilburgers had Kali nog een contract voor een seizoen, waar hij nu in de Domstad voor 2 seizoenen heeft getekend (met een optie tot nog een jaar).

Voor Kali wordt het alweer zijn derde periode bij FC Utrecht, waar hij tussen 2010 en 2013 officieel doorbrak. Na zijn periode bij de Domstedelingen vertrok Kali naar Roda JC, om in 2014 voor vier seizoenen opnieuw terug te komen.

Afgelopen jaar kwam Kali echter in opspraak omdat hij ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak sloeg, een vertrek naar Qatar was aan de orde. Toch keert Kali opnieuw terug naar FC Utrecht.

FC Utrecht weet Anouar Kali aan te trekken als vervanger Brama

Een korte samenvatting: Afgelopen week zag FC Utrecht Brama vertrekken naar Australie, de Domstedelingen hebben echter snel een antwoord gevonden op zijn vertrek..