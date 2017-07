Matic rond transfer richting United af, weg vrij voor Alex Sandro

Nemanja Matic vertrekt bij Chelsea en gaat naar Manchester United.

Matic stond al een tijdje in de interesse van Manchester United en vandaag is de transfer dus officieel gemaakt. Chelsea ontvangt ongeveer 40 miljoen voor de speler die tweemaal kampioen werd met The Blues.

Bij Manchester wordt hij herenigd met oud-coach José Mourinho, die hij natuurlijk al kende uit zijn periode bij Chelsea.

Matic had twee periodes bij Chelsea, de eerste keer ging het niet erg lekker en toen kwam hij uiteindelijk later via Benfica weer bij Chelsea terecht. Mourinho zocht nog een goede defensieve middenvelder en komt nu dus bij hem uit.

Chelsea zal nu wellicht voor Alex Sandro van Juventus gaan.

