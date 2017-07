TWEET: Feyenoord boosdoener voor Ajax in transfer Richarlison

Een vreemde wending in de zaak rondom de transfer van de Braziliaan Richarlison.

Ajax zou een mondeling akkoord hebben met de Braziliaan, Overmars stond op het punt om 9 miljoen euro over te maken (in plaats van 11). Maar doordat rivaal Feyenoord de koop van Berghuis officieel maakte vorige week voor een bedrag van 6.5 miljoen euro, heeft Watford nu de financiele middelen om Ajax de Braziliaan afhandig te maken!

When Ajax is missing out on Richarlison because Watford is signing him to replace Steven Berghuis. pic.twitter.com/SClAj6P4yx