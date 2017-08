Meevaller Ajax, Balotelli geblesseerd bij Nice

Een flinke domper voor de Franse club, maar in het returnduel tegen Ajax moet het het stellen zonder de bonkige spits Balotelli.

Nice Matain weet dinsdag te melden dat de 'enfant terrible' het returnduel met Ajax zijn neus voorbij moet laten gaan vanwege een bovenbeenblessure. Vorige week was de spits nog goed voor de Franse goal, maar de tegengoal van Van Beek zorgt ervoor dat Ajax in een goede uitgangspositie verkeerd om de play offs te halen woensdagavond.

Vorige week was er al lichte twijfel over Balotelli, die nu aankomende woensdag dus afwezig zal zijn in het duel tegen Ajax.

