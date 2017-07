De Braziliaanse vedette Neymar heeft maandag zijn medische keuring in Qatar met succes weten te voltooien, hiermee lijkt een akkoord met PSG niet heel ver weg meer.

Vervolg: Neymar is al medisch gekeurd door PSG, binnen 48u verlossend woord

De preses van PSG hoeft FC Barcelona alleen nog maar een bedrag van 222 miljoen euro over te maken, dan is Neymar officieel van PSG. Al liet de baas van de Spaanse Liga nog wel bezwaar aantekenen tegen de transfer van Neymar naar de Parijse hoofdmacht, maar een ontsnappingsclausule gaat in strijd tegen de regels van de Financial Fair Play.

PSG will finalise the transfer of Neymar in the next 24-48 hours. pic.twitter.com/YIKIHSbKrW — Football Transfer (@TransferTrends) 31 juli 2017

Neymar zelf is maandag officieel medisch gekeurd in Qatar, waardoor PSG hem nog voor de aftrap van het nieuwe seizoen komend weekend wil presenteren.

Neymar is al medisch gekeurd door PSG, binnen 48u verlossend woord

Een korte samenvatting: De Braziliaanse vedette Neymar heeft maandag zijn medische keuring in Qatar met succes weten te voltooien, hiermee lijkt een akkoord met PSG niet heel ver weg meer..