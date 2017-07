Cristiano Ronaldo meldde zicht maandagochtend onder grote belastingstelling bij de rechtbank in Pozuelo de Alarcón, maar de Portugees had geen zin in een praatje voor de camera en nam een alternatieve ingang.

Vervolg: Ronaldo ontwijkt bergen camera's bij Pozuelo de Alarcón

Terwijl Real Madrid afgelopen weekend in het hete Miami nog het oefenduel tegen FC Barcelona verloor (2-3 red.), was Ronaldo het gehele weekend in de weer met zijn advocaten. De Portugees wordt belastingontduiking van 15 miljoen euro ten laste gelegd.

Rechter Mónica Gómez zal de hoorzitting maandag houden zonder de aanwezige pers, mocht er een vervolg komen aan de zaak is deze wel openbaar voor de Spaanse pers.

