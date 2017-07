Andre Marriner krijgt leiding over Ajax en Nice in returnduel CL

De 46-jarige Engelsman Andre Marriner mag woensdagavond het returnduel tussen Ajax en Nice in de derde voorronde van de Champions League fluiten.

Marriner wordt woensdag in het returnduel bijgestaan door zijn landgenoten Simon Peter Bennett en Harry Lennard, in de uitverkochte Arena moet Ajax een plek bij de play offs weten af te dwingen tegen het Franse OSC Nice.

Voor de Amsterdammers is de Engelsman geen onbekende, vorig jaar mocht hij ook het duel in Griekenland tussen Panathinaikos en Ajax fluiten (wat werd gewonnen door de Amsterdammers, 1-2 red.) Wel trok de Engelsman toen driemaal rood in dat duel.

