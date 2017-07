De Duitse vrouwenploeg werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de Denen, de verrassende vroege uitschakeling heeft de druk verhoogd op de positie van Steffi Jones.

Vervolg: Duitse vrouwenbondscoach Steffi Jones onder druk na uitschakeling

De Duitsers gingen in de kwartfinale zondag op het Kasteel in Rotterdam verrassend met 2-1 onderuit tegen Denemarken, hierdoor is het einde verhaal voor de ploeg van Steffi Jones. De Duitsers hebben hierdoor voor het eerst sinds 1987 de halve finales van het EK misgelopen.

'Ik ga alles rustig analyseren,' was de eerste reactie van Jones na de vroegtijdige uitschakeling. 'Zo moeten we te weten komen wat er allemaal beter moet.'

Jones weet dat zij zich verantwoordelijk moet opstellen tegenover de Dutise bond, 'Het is logisch dat zij willen weten waar dit heen gaat en hoe we weer successen willen boeken.' De vrouwen van Duitsland hebben al laten weten vierkant achter hun coach te staan.

