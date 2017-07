Van Wolfswinkel in tweede competitieduel FC Basel al trefzeker

Agelopen weekend speelde FC Basel een oefenduel tegen Luzern FC, de oud Vitessenaar Van Wolfswinkel was voor het eerst trefzeker.

FC Basel kwam afgelopen weekend voor de tweede speelronde in actie, de wedstrijd tegen Luzern FC werd met 3-1 gewonnen. Oud Vitessenaar Van Wolfswinkel was trefzeker voor zijn nieuwe werkgever in het gewonnen duel, waardoor FC Basel na twee speelronde op de tweede plek staat.

FC Basel heeft na twee speelronden een doelsaldo van 3 voor en 3 tegen, doordat in de eerste speelronde met 2-0 werd verloren van BSC Young Boys Bern.

