UPDATE: Mahrez tekent voor AS Roma en laat Spurs links liggen

Het Engelse Tottenham heeft zich nog vrij stil gehouden op de transfermarkt deze zomer, maar daar lijkt verandering in te komen.

Riyad Mahrez vertrekt naar AS Roma, hij is maandag gepresenteerd bij de Romeinen. Het leek er lang op dat de Spurs met hem aan de haal gingen. AS Roma betaalt meer dan vijfentwintig miljoen voor de flankspeler.

Eerder kreeg Pochettino van collega trainer Conte al commentaar dat hij geen dure spelers haalde en dus niet meetelt in de Premier League, maar er lijkt bij Tottenham verandering in te komen. Riyah Mahrez van Leicester City lijkt te moeten worden aangetrokken.

De sterspeler van de voormalig Engels kampioen staat in de belangstelling van Arsenal en AS Roma, maar niemand lijkt de vraagprijs te kunnen ophoesten. Behalve Tottenham, wat bereidt is 60 miljoen neer te tellen voor de middenvelder.

De Algerijn lijkt voor AS Roma niet haalbaar, die hooguit 37 miljoen willen neertellen. bij Tottenham vinden ze het bedrag wat Leicester vraagt wel waard aan de middenvelder. Wellicht maken de Londenaren een klapper deze week op de transfermarkt.

