Mourinho: Fellaini vertrekt niet naar Galatasaray

De Belg Fellaini wordt de laatste dagen gelinkt aan een transfer naar het Turkse Fenerbahce, maar Mourinho wil niks weten van zijn vertrek.

De directeur van het Turkse Fenerbahce dacht dat hij een goede kans maakte om de Belg te strikken deze transferzomer, alleen Mourinho heeft daar op zijn eigen manier een weerwoord op. 'Het is voor Galatasaray makkelijker om mij over te nemen dan Marouane.'

'ergeet het maar. Fellaini is te belangrijk voor mij,' sprak de Portugese oefenmeester. In het oefenduel tegen Valerenga was de Belg trefzeker en nog steeds van waarde voor United.

Ook nieuwkomer Lindelof is volgens Mourinho een geschenk, 'Benfica is een grote club, maar de Portugese competitie is heel anders van de Engelse. Hij heeft tijd nodig en die tijd krijgt hij van ons. Ik ben blij met wat hij laat zien.'

