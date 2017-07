Eerder afgelopen weekend leek Van Persie een akkoord te hebben, toch moet er voor de Rotterdammers een streep door zijn terugkeer.

Vervolg: Van Persie hakt knoop door en blijft Fenerbahçe trouw

De zaakwaarnemer van Van Persie sprak maandag met De Telegraaf en liet weten dat de terugkeer van de spits niet meer aan de orde is. Volgens Kees Vos is het een uitgemaakte zaak dat Van Persie bij Fenerbahçe blijft voetballen komend seizoen.

'Robin staat dit seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe, De nieuwe trainer is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan. Daarom is een transfer naar een andere club niet aan de orde deze periode.'

De afgelopen weken ging het gerucht rondt dat Van Persie het gat bij Feyenoord zou opvullen wat routinier Kuyt heeft achtergelaten. De achterban van de landskampioen leek zich te kunnen warmmaken met de terugkeer van Van Persie, maar daar gaat nu dus officieel een streep doorheen.

Van Persie hakt knoop door en blijft Fenerbahçe trouw

Een korte samenvatting: Eerder afgelopen weekend leek Van Persie een akkoord te hebben, toch moet er voor de Rotterdammers een streep door zijn terugkeer..