De Jong richting Amerikaans DC United

Nigel de Jong is in gesprek met het DC United uit Washington.

De Jong speelde eerder al in de MLS voor LA Galaxy, dat mag zachtgezegd een mislukt avontuur genoemd worden. Echter lijkt hij nu Galatasaray in te ruilen voor DC United volgens Amerikaanse media. Gisteren heeft datzelfde DC United nog met 4-0 verloren van Minnesota, een mooie tegenvaller dus.

DC United raakte vooral bekend door wonderkind Freddy Adu in 2004, 'The New Pelé' kon de droom niet waarmaken.

De Jong zal binnen enkele dagen waarschijnlijk al gepresenteerd worden.

