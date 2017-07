Atalanta Bergamo lijkt Marten de Roon binnen te hebben na een transfer naar Middlesbrough.

Vervolg: De Roon verlaat Boro voor comeback bij Atalanta

Middlesbrough betaalde destijds 15 miljoen voor een overgang naar Engeland, echter is dit seizoen de club actief in de FL Championship en dat zit niet lekker bij de Nederlands international. Eerder was hij al actief bij Atalanta en dat ging hem zeer goed af. Napoli had ook interesse maar hij koos toen voor een move naar de Premier League.

Atalanta heeft ook geen geldnood na meer dan 5 uitgaande transfers naar onder meer AC Milan. Atalanta ving maar liefst 35 miljoen voor de transfers, De Roon moet ongeveer tussen de 10 en 15 miljoen weer kosten.

De Roon kan in ieder geval met gejuich terugkeren, hij was namelijk in Italië zeer geliefd.

De Roon verlaat Boro voor comeback bij Atalanta

Een korte samenvatting: Atalanta Bergamo lijkt Marten de Roon binnen te hebben na een transfer naar Middlesbrough..