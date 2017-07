Berghuis gaat vertrekken richting Rotterdam na een ingewilligd transferverzoek.

Vervolg: Berghuis mag naar Feyenoord na transferverzoek

Zijn transferwens wordt namelijk ingewilligd door de club. Watford heeft bevestigd tegen de media dat Berghuis niet meer voor de club wilt spelen en dat betekend dat voor hem de weg vrij is om naar Feyenoord te vertrekken, het lijkt er tevens op dat het niet blijft bij alleen huren. De club was namelijk stellig over Berghuis zijn vertrekwens. Feyenoord lijkt de speler een 4-jarig contract te gaan geven met een transfersom van ongeveer 5 à 7 miljoen euro.

Berghuis was vorig seizoen al actief bij Feyenoord op huurbasis, hij lijkt nu definitief een Feyenoorder te gaan worden dus.

Berghuis mag naar Feyenoord na transferverzoek

Een korte samenvatting: Berghuis gaat vertrekken richting Rotterdam na een ingewilligd transferverzoek..