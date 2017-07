Ajax lijkt er ontzettend veel moeite mee te hebben dat de Braziliaan Richarlison nog steeds niet officieel van de Amsterdammers is.

Vervolg: Ajax fans smeken Overmars: Richarlison niet opgeven!

Er leek een bod van 12 miljoen euro te worden geaccepteerd door het Braziliaanse Fluminense, maar het is al weken stilletjes rondom de transfer van het Braziliaanse talent.

De fans van Ajax hebben Overmars geadviseerd niet op te geven voor de komst van Richarlison, ook al wil Fluminense nu ineens meer geld zien (verhoogd van 12 miljoen naar 15 miljoen). Overmars zou zijn bedenkingen hebben en niet over de brug willen komen met het verhoogde bedrag.



UPDATE:

De transfer zou volgens diverse media allang beklonken moeten zijn, en dat terwijl Richarlison jl woensdag nog gewoon in actie kwam voor Fluminense in de Copa Sundamerica. Trainer Abel Braga heeft laten weten zolang de transfer niet definitief is, de Braziliaan nog gewoon in te zetten. De journalist Paulo Freitas liet weten op twitter dat Ajax nog geen nieuw officieel bod heeft uigebracht.

Ajax fans smeken Overmars: Richarlison niet opgeven!

Een korte samenvatting: Ajax lijkt er ontzettend veel moeite mee te hebben dat de Braziliaan Richarlison nog steeds niet officieel van de Amsterdammers is..