In de Internacional Champions Cup in Miami stond in de nacht van zaterdag op zondag de 'oefen Clasico' op het programma. Een temperatuur van 33 graden en hoge luchtvochtigheid maakte er toch een mooi duel van. Barcelona won met 3-2 na een bliksemstart.

Vervolg: VIDEO: El Clasico in Miami, Barca verslaat Real na bliksemstart met 3-2!

VIDEO: El Clasico in Miami, Barca verslaat Real na bliksemstart met 3-2!

Een korte samenvatting: In de Internacional Champions Cup in Miami stond in de nacht van zaterdag op zondag de 'oefen Clasico' op het programma. Een temperatuur van 33 graden en hoge luchtvochtigheid maakte er toch een mooi duel van. Barcelona won met 3-2 na een bliksemstart..