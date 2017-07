PSV dankt Lammers en Lozano in geheim oefenduel aan 4-0 zege

PSV kende na de blamage van donderdagavond thuis tegen het Kroatische Osijek nog een geheim oefenduel, zaterdag werd er gewonnen van tweede divisionist De Treffers.

PSV had een bittere pil te slikken donderdagavond, het verliet het veld met een 0-1 nederlaag tegen de nummer 3 uit Kroatie, die nare nasmaak is deels weggespoeld zaterdag. De reserves, aangevuld met Jong PSV spelers en nieuwkomers mocht het oefenduel tegen De Treffers spelen.

Nieuwkomer en linksback Luckassen mocht 45 minuten meedoen, en zo viel ook middenvelder Adam Maher in. De Mexicaan Lozano maakte echter de meeste indruk, de nieuwkomer verzorgde de 1-0 en maakte zelf de 2-0. Jong PSV speler Sam Lammers zorgde nog voor rust voor de 3-0 marge.

In de tweede helft bracht Cocu Bram van Vlerken, Damian van Bruggen, Albert Gudmundsson in als wissels. Maar het was opnieuw Lammers die het kwartet aan goal completeerde in het oefenduel.

PSV kan nu rustig toewerken naar het returnduel in Kroatie volgende week donderdag, waar het minimaal een keer moet scoren wil het uitzicht houden op Europees voetbal. Op 6 augustus kent PSV nog een oefenduel tegen het Duitse Augsburg FC.

