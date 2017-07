Jurjus heeft een penalty gepakt voor Roda in een oefenpot.

Vervolg: Gehuurde keeper Hidde Jurjus pakt penalty voor Roda

Jurjus pakte die penalty tegen Lierse, de club kon niet overtuigen tegen Roda en Roda zelf ook niet maar de wedstrijd werd in ieder geval wel gewonnen door de lui uit Kerkrade met 1-0.

Na al het nieuws rondom Korotaev wilt Roda nu omhoog kijken en gewoon direct handhaven in de Eredivisie, met Jurjus hebben ze in ieder geval een goede nieuwe keeper in huis (huur) als opvolger van de naar Ajax vertrokken Benjamin van Leer.

Roda kijkt tevens naar opties om Jurjus langer te huren, aangezien zijn positie bij PSV nog niet duidelijk is zolang Jeroen Zoet nog blijft.

