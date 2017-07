Oranjeleeuwinnen donderdag in halve finale dankzij Miedema en Martens

Het Nederlands vrouwenelftal is door naar de halve finale na een zege op Zweden (2-0).

Zweden ging de wedstrijd in met arrogante praat: 'Wij zijn meer ervaren en hebben al een finale gespeeld'. Echter bleek niets minder waar dan dat, Zweden speelde erg matig. Fischer kon niet overtuigen na een rustweek en voorin kon Asllani bij Zweden ook geen potten breken.

Nederland domineerde al vanaf het begin en het was dan ook smaakmaker Lieke Martens die direct een vrije trap scoorde en Nederland op 1-0 zette. Goede passes van onder meer Martens en Shanice van de Sanden volgden en het was wachten op de 2-0. Die kwam pas later in de tweede helft en dat was een mooie bal: Martens speelt hem op Van de Sanden die vervolgens Vivianne Miedema bevrijd van haar 0 goals. Miedema scoort voor het eerst dit EK en scoort tevens een hele mooie teamwork-goal.

Nederland overtuigt maar geeft toch wat kansen weg en had best een tegengoal kunnen krijgen, de speelsters krijgen nog een tegengoal die uiteindelijk wordt afgekeurd maar Nederland hield stand en het bleef dus 2-0.

Nederland treft nu Engeland of Frankrijk in de halve in De Grolsch Veste.

