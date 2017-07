Galatasaray is geïnteresseerd in de Manchester United-middenvelder Marouane Fellaini.

Vervolg: Fellaini bekijkt mogelijkheden in Turkije: naam Matic genoemd

Fellaini is bijna altijd basisspeler bij Manchester United maar kan dus voor flink geld naar Galatasaray vertrekken. Galatasaray zal met een fors salaris uit de hoek moeten komen om hem te paaien, Fellaini lijkt namelijk tevreden in Manchester en een vertrek zou hij in ieder geval niet overwegen.

Ook voor Manchester United is de interesse niet echt interessant, de speler kostte ruim 30 miljoen en Galatasaray is niet bereid om hoger dan 7 te gaan. En dan ook nog het salaris van Fellaini: dat lijkt helemaal onhaalbaar.

Voor Manchester is echter de weg vrij voor Nemanja Matic bij een vertrek van Fellaini. Alleen als de club bereid is om minimaal 25 miljoen minder te krijgen dan bij de koopprijs.

Matic moet Manchester ongeveer 55 miljoen kosten. Chelsea hoopt echter dat hij blijft.

