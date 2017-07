Volgens het welingelichte ESPN gaat FC Barcelona achter drie spelers uit de Premier League.

Vervolg: Barcelona informeert naar drie topspelers ter vervanging van Neymar

En die clubs zijn Tottenham, Liverpool en Chelsea. Zij kunnen alledrie respectievelijk Dele Alli, Philippe Coutinho of Eden Hazard verliezen aan de Catalonische topclub. Neymar zou namelijk al rond zijn met PSG voor flinke miljoenen. Daardoor is de financiële situatie van Barcelona goed genoeg om in ieder geval een flink bod uit te brengen. Ook Christian Eriksen werd genoemd.

Neymar cancelde eerder al een promotietrip in China en daarmee is de link naar een transfer snel gemaakt: zeker als de organisatie zelfs vertelt dat het daar ook om gaat.

Dele Alli lijkt te blijven bij The Spurs, Hazard zou nog niet weten waar hij heen zou willen en Coutinho zou ook best willen. Het wordt nu afwachten.

Barcelona informeert naar drie topspelers ter vervanging van Neymar

Een korte samenvatting: Volgens het welingelichte ESPN gaat FC Barcelona achter drie spelers uit de Premier League..