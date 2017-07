Waar men bij Feyenoord zit te springen om de terugkeer van Oranje International Robin van Persie, vindt Willem van Hanegem het maar allemaal niks.

Vervolg: De Kromme ziet niks in terugkeer Van Persie bij Feyenoord

Iedereen bij Feyenoord juicht de terugkeer van Van Persie toe, maar Willem van Hanegem niet. 'Nou als ik eerlijk ben niet. Nou, niet nee,' liet De Kromme los in gesprek met FOX. 'Ik vind het een geweldige speler, een van de beste spelers die we gehad hebben. Maar ze gaan het allemaal weer vergelijken met Kuyt. Kijk, Kuyt was een mindere speler, maar die had een heel ander karakter. Die kwam hier om kampioen te worden. Je zou zeggen, dat komt hij ook, maar ik denk toch dat hij anders in elkaar zit.'

Een regelrechte ramp ziet Van Hanegem het ook niet worden, maar hij heeft wel zijn mening klaar, 'Als het heel goed loopt dan heb je er misschien heel veel aan. Maar als het niet goed loopt... Kuyt stroopte zijn mouwen op en vloog erin. Dat zien al die gasten en dat is dan een voorbeeld. Robin is een heel mooie speler, en als het niet gaat heeft hij niet veel anders om iets te brengen waarvan je denkt, daar heb je nog wat aan.'

De Kromme ziet niks in terugkeer Van Persie bij Feyenoord

Een korte samenvatting: Waar men bij Feyenoord zit te springen om de terugkeer van Oranje International Robin van Persie, vindt Willem van Hanegem het maar allemaal niks..