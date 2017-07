Amin Younes kende afgelopen seizoen een goed seizoen bij de Amsterdamse grootmacht, maar de honger van de Duitser is nog allerminst gestild.

Vervolg: Amin Younes aast op WK volgend jaar zomer met Duitsland

De 23-jarige Amsterdammers maakte dit jaar zijn officiele debuut voor Duitsland, waarna hij in het duel met San Marino nog eens tot scoren wist te komen. Ook mocht Younes mee naar Rusland waar Duitsland de Confederations Cup speelde en won.

Op de website van de FIFA laat de Duitser weten: 'Als je me een jaar geleden zou vragen of ik een grote prijs kon winnen, verklaarde ik je voor gek. Het was geweldig om de Europa League-finale met Ajax te halen en om daarna de strijd om de Confederations Cup met Duitsland te winnen. Dat is iets waar alle spelers van dromen.'

Younes heeft nu 4 interlands achter zijn naam staan, maar de Ajacied wil meer en heeft hoop op het WK volgend jaar zomer in Rusland. 'Het is belangrijk om vooruit te blijven kijken. Ik heb mezelf ontwikkeld als speler vorig jaar. Mijn volgende doel is nu het WK van 2018. Ik hoop dat ik een goed seizoen draai bij Ajax en dat ik terug kan keren bij de nationale ploeg. Er is nog een jaar te gaan en natuurlijk willen alle spelers die op de Confederations Cup actief waren een plek in de WK-selectie bemachtigen.'

