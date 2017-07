De verdediger van het Koninklijke Real Madrid heeft zijn zegje losgelaten over toekomstig Real Madrid speler Mbappé.

Vervolg: Ramos hoopt dat Mbappé komt en zet deuren open voor jongeling

De aanvoerder van Real Madrid heeft ook z'n woordje losgelaten over AS Monaco jongeling Kylian Mbappé, die al weken in verbandt wordt gebracht met Real Madrid. En dat terwijl er meerdere kapers op de kust lijken te liggen voor de 18-jarige Mbappé.

'Het is geen beslissing voor mij, maar Mbappé is een geweldig talent, er zijn geen andere jonge spelers zoals hij rondt. We hebben een belangrijk jaar voor ons liggen en hebben al uitstekende spelers. Maar het is geld dat voetbal verplaatst en mensen kunnen betalen wat ze willen. Als hij naar Real Madrid wil komen, zullen de deuren open zijn.'

