FC Barcelona: PSG moet iedere cent betalen voor Neymar

De toekomst van de Braziliaanse vedette Neymar lijkt onzekerder en onzekerder te worden, beide partijen willen duidelijkheid omtrent de transfersoap.

Mocht Neymar inderdaad vertrekken naar PSG, liet de preses van FC Barcelona weten: 'Als Neymar weg wil, moet PSG die som betalen. Tot de laatste cent. We hebben nog niet met elkaar gesproken, maar we gaan met Neymar om de tafel zitten wanneer we thuis zijn,' en spreekt daarmee duideijke taal.

Neymar zelf houdt zich nog op de achtergrond wat betreft de transfersoap, waar de Braziliaan zelf vrijdag met ruzie van het trainingsveld vertrok bij FC Barcelona.

