Het leek er vorige week veel van weg te hebben dat de Braziliaan Richarlison naar Ajax kwam, maar nog steeds is er geen kogel door de kerk.

Vervolg: Transfer Richarlison naar Ajax in zwaar weer, Fluminense wil 15 miljoen

Het is zelf zo dat de transfer van Richarlison op losse schroeven staat, de Braziliaan lijkt ineens niet meer naar Ajax te verkassen. De transfer van het Braziliaanse talent lijkt ineens verderweg dan ooit, kortweg omdat zijn werkgever Fluminense ineens veel meer geld vraagt.

Marc Overmars heeft het niet zo op de Zuid Amerikaanse transfermarkt en lijkt daar nu dus diep in een put te vallen. Waar eerder een transfersom van 12 miljoen door Ajax betaald zou worden, wil Fluminense nu ineens 15 miljoen zien (exclusief bonussen).

Het is niet zo dat Ajax dat geld niet kan ophoesten, het is alleen de vraag of Ajax dat ook daadwerkelijk wel wil. Het kan dan zelfs worden dat Richarlison de duurste aankoop van Ajax gaat worden, en met Sulejmani in het verleden hebben de Amsterdammers daar niet echt goede herinneringen aan overgehouden.

Transfer Richarlison naar Ajax in zwaar weer, Fluminense wil 15 miljoen

Een korte samenvatting: Het leek er vorige week veel van weg te hebben dat de Braziliaan Richarlison naar Ajax kwam, maar nog steeds is er geen kogel door de kerk..