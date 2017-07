De middenvelder van Oranje werd eerder al in verband gebracht met Ajax en FC Utrecht, maar nu komt er wel een heel aparte wending in de transfersoap.

Vervolg: Frans OSC Nice heeft concrete interesse in Wesley Sneijder

Wesley Sneijder heeft zich nog steeds niet uitgesproken over zijn toekomst, waardoor de transfermolen blijft draaien. Waar eerder FC Utrecht werd afgewezen, leek ook Ajax niet bezig met de terugkeer van Sneijder naar Nederland. Nu lijkt het Franse OSC Nice de middenvelder te willen binnenhalen.

De middenvelder die naar verluidt 4 miljoen euro per jaar moet gaan verdienen, zou dat bij het Franse Nice gewoon kunnen gaan verdienen. Sneijder zou zelf naar Amerika willen, maar daar begint het in januari 2018 pas allemaal te draaien. Sneijder zou dus een overbruggingsperiode van een half seizoen willen, maar of Nice daarmee akkoord gaat is nog maar de vraag.

Frans OSC Nice heeft concrete interesse in Wesley Sneijder

