Iniesta en Suarez willen duidelijkheid omtrent Neymar

De transfergeruchten van de afgelopen weken over Neymar krijgt ook weerslag op de rest van de FC Barcelona spelers, gaat Neymar nu wel of niet naar PSG.

Iniesta en Suarez verblijven ook in onzekerheid en eerstgenoemde is er wel helemaal klaar mee. 'Ik heb altijd gezegd dat Neymar in mijn ogen een van de beste spelers ter wereld is en ik hoop dan ook dat hij nog vele jaren bij Barcelona blijft. Dat zou het beste nieuws zijn voor de club en ook voor Neymar. Iedereen heeft het nu over deze zaak, maar wij zouden dat liever anders zien,' liet Iniesta weten op de persconferentie in Miami.

De geruchten zijn maar door een persoon te stoppen, Iniesta wil dan ook dat Neymar duidelijkheid schept en zich uitspreekt. 'Neymar moet zich uitspreken. Wat ik wil is duidelijk, hij is een absolute topspeler en die hebben we graag bij Barcelona. Ik weet zeker dat de hele selectie hem graag ziet blijven.'

Ook collega aanvaller Suarez sluit zich aan bij de mening van Iniesta, 'We willen allemaal dat er snel duidelijkheid komt, dat is het beste voor iedereen, ook voor Neymar. Hij zal op een bepaald moment naar buiten treden om alles uit te leggen en wij moeten hem maar gewoon steunen, ongeacht zijn besluit. Zijn ploeggenoten willen in ieder geval dat hij blijft. Het is geweldig om met hem samen te spelen en een vertrek zou een aderlating zijn.'

