Jasper Cillessen moet het normaal doen met een plek op de bank, omdat Ter Stegen de eerste goalie is van FC Barcelona.

Vervolg: Cillessen wacht geduldig op kans bij FC Barcelona

Maar in de Internacional Champions Cup mocht Cillessen spelen tegen Man. United, omdat Ter Stegen met Duitsland de Confederations Cup heeft gespeeld en rust kreeg. De Oranje goalie werd ook nog eens uitgeroepen tot man of the match in dat duel. Ook later in het duel met Juventus was Cillessen opnieuw de held van de wedstrijd, iets wat de Nederlander hoop geeft.

Voor Cillessen is het niet nieuw dat hij zich vanuit de reserve positie moet opwerken naar de basis, terugkijkend naar zijn situatie bij Ajax. 'Ik kan die ervaring nu gebruiken. Ik heb er toen van geleerd dat je geduld moet hebben. Dat je moet zorgen dat je klaar staat als je kans komt,' aldus Cillessen in gesprek met Het Parool.

Ter Stegen verlengde onlangs tot 2022 bij FC Barcelona, maar in de tijd bij Ajax verlengde Vermeer toen ook. Toch durft Cillessen niet met zekerheid over zijn toekomst te spreken, 'Of ik meer kansen zal krijgen onder de nieuwe coach, weet ik niet, ook daar heb ik hem nog niet over gesproken. Ik moet er staan als hij me nodig heeft. Moet zorgen dat ik fit de voorbereiding uitkom.'

Cillessen wacht geduldig op kans bij FC Barcelona

Een korte samenvatting: Jasper Cillessen moet het normaal doen met een plek op de bank, omdat Ter Stegen de eerste goalie is van FC Barcelona..