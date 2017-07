Ryan Thomas verlengt bij PEC Zwolle en ziet transfer afketsen

Ryan Thomas had deze transferzomer willen vertrekken uit Zwolle, maar hij kon er niet uitkomen met andere clubs.

Hierdoor verlengde Ryan Thomas bij de Zwollenaren, waar de middenvelder er geen geheim van maakte dat hij graag een andere weg was ingeslaan met een nieuwe werkgever. Alleen onderhandelingen brachten niets op, waardoor Ryan Thomas verlengde bij PEC Zwolle.

🎥 | Ryan Thomas sprak met een paar clubs, maar de onderhandelingen liepen stuk. Dus blijft hij 'gewoon' bij PEC: "Ik hou van Nederland" #FSV pic.twitter.com/yk0Mc8w88T — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 juli 2017

In gesprek met FOX liet de middenvelder weten: 'Er was wel interesse en we hebben met een aantal clubs gesproken, maar het zat er gewoon niet in. De onderhandelingen liepen stuk. Ik ben nu gewoon blij dat ik nog bij PEC speel.'

'Het is fijn dat de club heeft laten zien dat ze me graag wilden houden. Soms loopt het zo in het voetbal. Dat het niet gaat zoals je wilt. Maar zoals ik al zei: ik ben blij dat ik nog bij PEC speel.' Over de geinteresseerde clubs wilde Thomas niets kwijt, 'Ik hou van Nederland en de Eredivisie is een geweldige competitie met goede spelers en teams. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik zou geen 'nee' zeggen tegen een langer verblijf in Nederland.'

