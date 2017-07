Het Franse medium RMC weet te melden dat volgende week de transfer van Neymar naar PSG wordt afgerond.

Vervolg: RMC krijgt info van insider en weet dat Neymar volgende week in Parijs is

Een insider weet het RMC te melden dat Neymar volgende week naar Parijs komt om zijn transfer officieel te beklinken. Een insider heeft informatie prijsgegeven over de Braziliaan, die een vijfjarig contract gaat tekenen wat hem 30 miljoen op jaarbasis oplevert.

'De deal is rond. Ook over de details ligt er een akkoord, Neymar heeft zijn keuze gemaakt. We hopen dat de transfer op maandag of dinsdag kan worden afgerond.'

Mocht alles beklonken worden, zal Neymar de duurste transfer ooit uit de voetbalwereld worden.

RMC krijgt info van insider en weet dat Neymar volgende week in Parijs is

Een korte samenvatting: Het Franse medium RMC weet te melden dat volgende week de transfer van Neymar naar PSG wordt afgerond..