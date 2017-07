Pulisic: Dortmund gaat komend seizoen kampioen worden

De laatste vijf seizoenen was Bayern Munchen telkens de sterkste van Duitsland, maar als het aan Christian Pulisic ligt gaat Dortmund daar een halt toe roepen.

De 18-jarige buitenspeler van Borussia Dortmund liet in gesprek met Der Kicker weten: 'De kans is groot dat we komend seizoen de landstitel winnen.' De laatste keer dat Dortmund er met de titel vandoor ging was in het seizoen 2011/2012.

Afgelopen seizoen werd Dortmund derde in de Bundesliga met een recordpunten achterstand op landskampioen Bayern. Wel werd er twee keer gewonnen vorig seizoen, 1-0 in de competitie en 3-2 in de bekerfinale.

Pulisic werd deze zomer gelinkt aan een transfer naar Bayern, al spreekt hij die geruchten direct tegen. 'Afgelopen seizoen heb ik me hier goed ontwikkeld en daar wil ik op voortborduren. Ik voel geen druk van de fans of media. Alleen ik kan mezelf druk opleggen, maar ik probeer het binnen de perken te houden,' aldus de Amerikaans International.

