Zaakwaarnemer Bale: Niemand is concreeet, Bale blijft bij Real

Real Madrid aast deze transferzomer op het talent van AS Monaco en moet daarvoor diep de buidel tasten.

De komst van Kylian Mbappé kan alleen worden gerealiseerd wanneer er spelers vertrekken, zo is daar bijvoorbeeld spits Benzema eentje van. Maar ook de geruchten gaan rond dat Bale lijkt te willen vertrekken bij de Madrileense grootmacht.

Alleen de zaakwaarnemer van Bale liet in gesprek met BBC weten: 'Het is een belachelijk, dom verhaal.' Het Engelse Man. United leek in de markt voor de vleugelspeler, alleen het doorlopende contract tot medio 2022 is de duur voor The Red Devils.

