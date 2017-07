De 35-jarige Luke Wilkshire verkast naar zijn verderland Autralie, Wilkshire komt daar uit voor Syndney FC.

Vervolg: Oud Feyenoorder Wilkshire vertrekt naar Sydney FC

Wilkshire die onder meer uitkwam voor Feyenoord en FC Twente in Nederland, heeft besloten zijn carriere voort te zetten in zijn eigen vaderland. De 35-jarige Wilkshire komt over van het Russische Dynamo Moskou. 'Ik heb heel lang in andere competities gevoetbald, ik kijk ernaar uit om in de A-League uit te komen,' aldus de 90-voudig International.

Via Middlesbrough en Bristol City kwam Wilkshire in 2006 bij FC Twente terecht, hier speelde hij twee seizoenen. Na de twee jaar in de Eredivisie vertrok hij voor zes seizoenen naar Dynamo Moskou, waarna hij opnieuw terugkeerde in de Eredivisie bij Feyenoord.

Vorig jaar besloot Wilkshire opnieuw terug te keren naar Rusland en kwam hij via Terek Grozny weer terug bij Dynamo Moskou. 'Ik heb in het verleden Champions League gespeeld in Europa en ga dat nu doen in Azië. Dat is een uitdaging.'

Oud Feyenoorder Wilkshire vertrekt naar Sydney FC

Een korte samenvatting: De 35-jarige Luke Wilkshire verkast naar zijn verderland Autralie, Wilkshire komt daar uit voor Syndney FC..