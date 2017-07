Nederland hoeft voorlopig niet te rekenen op terugkeer Stam

De 45-jarige Jaap Stam wist vorig seizoen met Reading de promotie naar het hoogste Engelse niveau op een haar na te missen, komend seizoen gaat de Nederlander een nieuwe poging wagen met Reading.

Jaap Stam ligt goed bij Reading, wat de andere clubs ook hun ogen heeft doen openen. Toch heeft Stam bijgetekend bij Reading en ligt hij nu vast tot medio 2019. In gesprek met VI laat Stam weten: ''Ik ben niet iemand die zomaar verder gaat kijken.'

'Het moet echt een mooie stap voorwaarts zijn, wil ik weggaan bij Reading. In vrij korte tijd is hier een basis gelegd waarop het heel prettig werken is. De ambities zijn groot, de voetbalvisie past bij mij, de Engelse cultuur ligt me goed. Ik heb voorlopig geen enkele intentie weer in Nederland te gaan werken. Natuurlijk zal het niet makkelijk zijn de prestaties van vorig seizoen te overtreffen.'

'Je merkt dat andere goede clubs uit het Championship hun spelers liever niet naar ons zien gaan. Ze willen de concurrentie niet sterker maken. En gedurende het vorige seizoen merkten we steeds vaker dat tegenstanders rekening met onze speelwijze houden. Ploegen die inzakken tegen ons, loerend op de omschakeling, wetende hoe wij het liefst spelen. Daarom brengen we nu weer andere accenten aan. Zodat we voetballend het verschil kunnen blijven maken.'

Technisch Directeur Brain Tevreden is dan ook maar wat blij met de komst van Stam vorig jaar, die bij Jong Ajax vertrok. 'Onze ideeën over voetbal sluiten naadloos aan. Ik wist dat Jaap graag in Engeland wilde werken. Het was dus een simpel optelsommetje. Bijkomend voordeel is dat Jaap een heel grote meneer is in Engeland. Maar het belangrijkste is zijn voetbalvisie en hoe hij dat over kan brengen op zijn spelers. Vanzelfsprekend was er veel belangstelling voor Jaap na zo'n goed seizoen. Binnen de clubleiding was iedereen het erover eens dat de technische staf beloond moest worden. En zelf zien ze genoeg perspectief hier. Dus we zijn blij dat ze hebben bijgetekend.'

