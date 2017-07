Opnieuw wordt het gerucht gevoed dat Neymar op weg is naar PSG, het lijkt alleen maar meer de kant op te gaan van een eventuele transfer.

Vervolg: BREAKING: Neymar met ruzie vertrokken van training Barcelona

Een Chinees bedrijf heeft een promotie evenement met de Braziliaanse superster afgelast, reden hiervan omdat hij te druk bezig zou zijn met een overgang naar PSG.

Daarbij zou Neymar vrijdag de training van FC Barcelona hebben verlaten, dit naar verluidt met een ruzie met Nelson Somedo. Neymar zou maandag in China een promotie evenement bijwonen, maar dat gaat nu dus niet meer door. 'De reden is dat Neymar en zijn vertegenwoordigers werken aan een transfer, en daardoor niet kunnen beloven om bij het event aanwezig te zijn. Zodoende hebben we besloten het te cancellen.'

Neymar has walked off Barcelona's training session in Miami following a bust-up. Video evidence: pic.twitter.com/ZeyJnzzEOT — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 28 juli 2017

Op de beelden van de vrijdagochtendtraining is te zien dat Neymar het aan de stok krijgt met de Portugese nieuweling en beide heren hun eigen weg gaan. Maar Neymar wil opnieuw verhaal halen, waarna teamspelers tussen beide komen om de heethoofden uit elkaar te halen.

