Mario Been heeft amper tijd gekregen bij APOEL Nicosia, de trainer is na drie duels alweer op straat gezet.

Vervolg: Avontuur Been bij APOEL na drie duels alweer voorbij

De ploeg uit Cyprus leek met Mario Been aan een nieuw avontuur te beginnen, althans dat was gehoopt. Na amper twee maanden heeft APOEL Mario Been alweer de laan uitgestuurd. Diverse media weten het nieuws nu naar buiten te brengen.

Eind mei begon Been met zijn assistent Hertog aan het avontuur in Cyprus, maar de voorronde van de Champions League tegen het Roemeense FC Viitorul Constanta werd verloren, waardoor Been dat nu al de kop kostte.

Een bittere pil voor Mario Been, die dacht juist zijn carriere weer nieuwe hoop in te kunnen blazen.

Avontuur Been bij APOEL na drie duels alweer voorbij

Een korte samenvatting: Mario Been heeft amper tijd gekregen bij APOEL Nicosia, de trainer is na drie duels alweer op straat gezet..