De voorzitter van de Catalaanse grootmacht hoop van harte dat Neymar gewoon blijft, al ligt de uiteindelijke beslissing natuurlijk bij de Braziliaan zelf.

Vervolg: Josep Maria Bartomeu: 'FC Barcelona heeft Neymar gewoon nodig'

De laatste weken wordt Neymar steevast met een transfer naar PSG in verbandt gebracht, maar er lijkt nog steeds geen volledig uitsluitsel te zijn over zijn eventuele overgang naar de Franse grootmacht.

In gesprek met The New York Times liet de voorzitter van FC Barcelona weten, 'Je weet dat Neymar een van onze beste spelers is en we willen die speler niet verliezen. We willen dat hij doorgaat, doorgaat bij ons. Hij heeft nog een vierjarig contract, dus er valt niets anders te zeggen.'

'Je weet dat spelers zelf beslissen of ze willen vertrekken, ze kunnen dat beslissen. Maar voor Barcelona willen we hem behouden en we hebben hem nodig. Want als we willen winnen, hebben we de beste spelers nodig.'

Josep Maria Bartomeu: 'FC Barcelona heeft Neymar gewoon nodig'

Een korte samenvatting: De voorzitter van de Catalaanse grootmacht hoop van harte dat Neymar gewoon blijft, al ligt de uiteindelijke beslissing natuurlijk bij de Braziliaan zelf..