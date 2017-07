SC Heerenveen aanvaller Sam Larsson lijkt behalve Celta de Vigo, ook het Portugese FC Porto te mogen bijschrijven als nieuwe mogelijke werkgever.

Vervolg: FC Porto wil Sam Larsson ook, Celta de Vigo verhoogd bod naar 7 miljoen

UPDATE:

Volgens Radio Marca heeft Celta de Vigo vannacht het bod van 6 miljoen verhoogd naar 7 miljoen euro, het verschil lijkt hiermee nog steeds een miljoen. FC Porto moet haast maken of het tast mis op de spits.

De middenvelder Brahimi van FC Porto staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Engelse Tottenham Hotspur, wanneer die transfer erdoor is lijkt de komst van Larsson te worden beklonken bij de Portugese topclub.

Maar het lijkt erop dat de Portugese grootmacht te laat komt, want het Spaanse Celta de Vigo is al in onderhandeling met SC Heerenveen over Sam Larsson. De Spaanse middenmotor zou al een bod van 6 miljoen euro hebben uitgebracht, terwijl Heerenveen een slordige 8 miljoen euro verwacht voor de aanvaller.

Het contract van Sam Larsson loopt nog door tot volgend jaar zomer, maar een optie om te verlengen is er al even niet meer bij.

