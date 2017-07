De ochtendkranten halen vol uit naar Cocu en diens PSV, de Eindhovenaren verloren thuis van NK Osijek.

Vervolg: Nieuwsbladen halen uit naar PSV en Cocu: Beschamend slecht

Algemeen Dagblad

'Nieuw seizoen, dezelfde sof. Het seizoen 2016/17 was voor PSV op 14 mei al afgelopen, maar herleefde gisteravond in het Philips Stadion. Op alle wanvertoningen van de vorige jaargang volgde een nieuwe in het kwalificatietoernooi voor de Europa League.'

'De problemen die vorig jaar al zichtbaar waren en uiteindelijk tot een totaal mislukt seizoen leidden, zijn nog steeds niet opgelost.' er worden opnieuw vraagtekens geplaatst bij de inzet van het aankomend seizoen. 'Oude wijn in nieuwe zakken, en dat dan na een beschamend seizoen.'

De Telegraaf

PSV met handen in het haar luidt de kop van dit nieuwsblad, 'Nog voordat het Eredivisie-seizoen met de Johan Cruijff-Schaal is geopend, staat de boel bij PSV dus al onder spanning en zijn er genoeg onderwerpen die de aandacht gaan vragen.'

Eindhovens Dagblad

Deze krant haal nog meer uit en laat merken dat PSV zich voor gek heeft gezet tegen de nummer 3 van Kroatie met een budget van 3 miljoen euro. 'De ploeg mist internationale ervaring en is vooral achterin erg kwetsbaar. PSV heeft nu nog de tijd om dat te repareren, met nog vijf hele weken waarin de transfermarkt open is. Misschien kan de belabberde thuisouverture tegen Osijek, waarin PSV een historische onvoldoende afleverde, later in het seizoen dus toch nog iets opleveren.'

