Van Bronckhorst leeft vol vertrouwen toe naar avontuur in CL

Aankomend Champions League seizoen is het niet PSV of Ajax, maar Feyenoord wat in de Champions League mag uitkomen.

De Rotterdamse grootmacht werd afgelopen seizoen de landskampioen van Nederland en mag zich dus melden in het kampioenenbal. In een openhartig interview met VI liet oefenmeester Van Bronckhorst weten: 'We zullen iets moeten verzinnen om clubs met betere spelers en hogere begrotingen goed partij te geven.'

Ook voor de Technische staf ziet hij mogelijkheden en uitdagingen, 'Als je kijkt naar onze selectie, kunnen we in speelwijze ook veel meer gaan variëren, afhankelijk natuurlijk ook van wie we treffen. Maar het prettige is dat we met deze spelersgroep alle kanten uit kunnen, doordat een aantal jongens in staat is op verschillende posities te spelen. Als trainer heb je meer mogelijkheden. Daarom vind ik het fantastisch, die Champions League.'

Van Bronckhorst denkt ook dat Feyenoord wel wat te zoeken heeft in de Champions League aankomend seizoen, 'Tegen de tijd dat we onze eerste wedstrijd gaan spelen, zeker weten. Ik kijk er enorm naar uit, sterker nog: ik zie het als een geweldige uitdaging om ons te meten met de absolute top in Europa. Natuurlijk weet ik ook wel dat we het moeilijk gaan krijgen. Een makkelijke loting in de Champions League bestaat niet. Maar hoe lastig het ook zal worden, de ervaring die wij gaan opdoen van spelen tegen die Europese topclubs, neemt niemand mijn spelers meer af. Je moet zoiets ervaren om er beter van te kunnen worden.'

