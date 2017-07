Ajax wist woensdagavond met 1-1 gelijk te spelen in Nice, terwijl PSV een dag later met 0-1 onderuit ging in eigen huis tegen NK Osijek.

Vervolg: Gat met Turkije op coëfficiëntenlijst wordt groter

De Domstedelingen wisten Lech Poznan op 0-0 te houden in de eigen Galgenwaard, maar dat doet de stijging op de UEFA coëfficiëntenlijst niet ten goede. Nederlandse clubs leken bezig aan een inhaalrace op de zo belangrijke tussenstand, maar dit roept alles weer even een halt toe.

Afgelopen seizoen eindigde Nederland op de 13e plaats in de UEFA coëfficiëntenlijst en mag het vanaf volgend seizoen geen team meer direct laten uitkomen in de Champions League. Vanaf het seizoen 2018/2019 moet de Eredivisie kampioen zich door middel van voorrondes in de Champions League spelen.

Nederlandse clubs moeten betere zaken gaan doen, want door het wegvallen van het seizoen 2013/2014 komt Nederland uit op de 11e plek, terwijl de eerste 10 plekken recht geven op een Champions League ticket.

Land Punten 2017/18 Punten totaal 1. Spanje 1.785 89.069 2. Duitsland 1.857 63.427 3. Engeland 2.428 61.962 4. Italië 1.500 60.416 5. Frankrijk 1.750 46.665 6. Rusland 1.400 42.182 7. Portugal 1.500 39.082 8. België 1.000 36.900 9. Oekraïne 1.200 34.333 10. Turkije 1.200 30.200 11. Nederland 1.300 28.149

Gat met Turkije op coëfficiëntenlijst wordt groter

Een korte samenvatting: Ajax wist woensdagavond met 1-1 gelijk te spelen in Nice, terwijl PSV een dag later met 0-1 onderuit ging in eigen huis tegen NK Osijek..