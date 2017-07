Henk ten Cate heeft waarschijnlijk zijn staf zo ver gekregen om naar Nederland te gaan, met succes.

Vervolg: Ten Cate en ploeg hebben het naar hun zin in Nederland

De selectie vermaakt zich namelijk prima in Venlo en wij waren erbij. In Nederland treffen ze de komende dagen Fortuna Sittard, NEC en Go Ahead Eagles. Ten Cate is al bekend in Nederland van onder meer Ajax en werd bijna bondscoach dit jaar.

Al-Jazira heeft onder meer Lassana Diarra (ex-Real Madrid), Mbark Boussoufa (ex-Ajax) en Mirko Vucinic (ex-Juventus) in de selectie. Voor de club was Nederland wellicht een aparte keuze, echter mogen ze niet klagen qua verzorging en luxe.

Henk ten Cate en de spelers konden wel lachen om een paar foto's en zelfs werden enkele spelers nog erbij geroepen door reservekeeper Mohamed Al Naqbi. Lassana Diarra beleefde veel plezier aan FIFA17.

Al-Jazira werd vorig seizoen kampioen onder leiding van de Nederlander, met 33 goals van Ali Makbout. Ook Ten Cate is zeer tevreden.

Ten Cate en ploeg hebben het naar hun zin in Nederland

Een korte samenvatting: Henk ten Cate heeft waarschijnlijk zijn staf zo ver gekregen om naar Nederland te gaan, met succes..