FC Utrecht heeft in eigen huis tegen Lech Poznan een goed resultaat neergezet voor de return, in de Galgenwaard werd het 0-0.

Vervolg: FC Utrecht en Lech Poznan scoren niet in Galgenwaard

De 0-0 van FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League, is voor de Domstedelingen een goede uitgangspositie voor het uitduel van volgende week. De nieuwelingen Cyriel Dessers als Urby Emanuelson kregen direct een basisplaats bij FC Utrecht.

De eerste helft was een spel van beide kanten, alleen net voor rust moet Poznan doelman Putnocký handelend optreden bij een vrije trap van Labyad. Ook in de tweede helft werden er maar weinig kansen gecreëerd, FC Utrecht leek ook niet via Dessers uit de verf te kunnen komen.

Voor Lech Poznan kreeg Vujadinovic de beste kans, maar de inzet werd gekeerd op de doellijn en daarna in een scrimage afgefloten. Een kwartier voor tijd bracht Ten Hag defensieve versterking met Ramon Leeuwin en Giovanni Troupée. Het kwam voor FC Utrecht niet meer in gevaar, die in Polen op 3 augustus als ze scoren de laatste voorronde van de Europa League kunnen bewerkstelligen.

FC Utrecht en Lech Poznan scoren niet in Galgenwaard

Een korte samenvatting: FC Utrecht heeft in eigen huis tegen Lech Poznan een goed resultaat neergezet voor de return, in de Galgenwaard werd het 0-0..