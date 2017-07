VIDEO: PSV spits Luuk de Jong draagt aanvoerdersband af

PSV spits Luuk de Jong is per heden aanvoerder af bij de Eindhovenaren, voor aanvang van het duel met NK Osijek werd dat duidelijk.

Middenvelder Marco van Ginkel kreeg in het duel tegen de Kroaten de aanvoerdersband van Cocu, de nieuwe aanvoerder van de roodwitter. Luuk de Jong liet zelf in gesprek met FOX weten dat hij afstand heeft gedaan van de band.

🤝 | Luuk de Jong aanvoerder-af. "Dat is in overleg geweest. Ik zei: 'Ik wil me focussen op het spel'." #PSV #psvosi pic.twitter.com/ZDGRjOREY0